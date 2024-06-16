شكرا لقرائتكم خبر عن عصام السقا يحتفل بعيد الأضحى فى بلدته والشباب يلتقطون معه الصور التذكارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر النجم عصام السقا، قضاء عيد الأضحى فى بلدته وسط أهله، وعقب أداء صلاة العيد التف حوله الشباب من أهل بلدته لالتقاط الصور التذكارية معه، وذلك من خلال فيديو نشره عصام السقا أثناء احتفاله بأجواء العيد مع أهل بلدته.

يذكر أن آخر أعمال النجم عصام السقا في الدراما من خلال مسلسل "صدفة" الذى عرض في شهر رمضان الماضي، وهو من بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من: خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.



وكان آخر أعمال النجم عصام السقا في السينما هو فيلم "الإسكندراني" من تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف، ويشارك فى بطولته أحمد العوضى، زينة، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، عصام السقا، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبد الله أكرم تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فنى صبرى السماك مونتاج عمرو عاكف.