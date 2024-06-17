في أقل من ٢٤ ساعة.. "مفيش كدة" لمحمد رمضان تتصدر التريند (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

تصدرت أغنية "مفيش كدة" للنجم محمد رمضان، تريند يوتيوب رقم ٧ بعد طرحها على يوتيوب في أقل من ٢٤ ساعة.

وظهر "رمضان" في كواليس تسجيل الأغنية بصحبة صناع العمل، وهي من تنفيذ شو ميديا برودكشن ويرأسها محمود الشيخ، ومن كلمات وألحان أحمد الديزل.

وتقول بعض كلمات الأغنية: "نازل بليل أقضي سهرة موت.. اللوكيشن عـ الصحاب Go.. بالي رايق المزاج فوق

قابلت بنوتة جميلة موت.. قولتلها هو في جمال كدة.. ضحكنا لبعض بقينا صحاب كدة.. في حياتي أنا مشوفتش كدة.. بالجمال ده لا لا مفيش كدة.. مفيش كدة .. مفيش كدة .. مفيش كدة .. مفيش كدة".

