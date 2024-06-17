شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق 9 عروض مسرحية فى موسم العيد بالقاهرة والإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

ينطلق اليوم الإثنين ثاني أيام عيد الأضحى المبارك 9 عروض مسرحية على مسارح الدولة بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، تقدمها قطاعات الإنتاج المختلفة التابعة لقطاع الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج الكبير خالد جلال، وتتنوع المسرحيات ما بين الكوميدي الغنائية والاستعراضية والفنون الشعبية .

ومن العروض المقدمة فى موسم العيد وتعرض لأول مرة مسرحيات: مش روميو وجولييت لعلي الحجار ورانيا فريق شوقي ومحمد عادل وإخراج عصام السيد وتقدم علي المسرح القومي، كما يعرض علي مسرح البالون بالعجوزة مسرحية " عامل قلق " للنجم سامح حسين ويشاركه البطولة سمر علام ، والمسرحية من إخراج إسلام الإمام.



عروض مسرحية في موسم العيد

وعلي المسرح الكوميدي تعرض مسرحية " العيال فهمت " بطولة رنا سماحة ورامي الطومباري وعبد المنعم رياض ، والمسرحية من إخراج شادي سرور، وعلي مسرح الشباب تعرض مسرحية " مرايا الكترا " تأليف متولي حامد وإخراج أيمن مصطفي، أما علي مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية، فتعرض مسرحية " حازم حاسم جدا " بطولة الفنان عمرو عبد العزيز، وتأليف وليد يوسف وإخراج محمد مرسي .

يعرض أيضا علي مسرح الهناجر مسرحية " الأرتيست " بطولة هنادي عبد الخالق وفاطمة عادل وتأليف وإخراج محمد زكي، وعلي مسرح عبد المنعم مدبولي بالعتبة تعرض مسرحية " الحلم حلاوة " فكرة إخراج مي مهاب وتأليف ياسر أبو العنين ، وعلي مسرح القاهرة للعرائس تعرض مسرحية " ذات والرداء الأحمر " تأليف وأشعار وليد كمال وإخراج نادية الشويخ، كما تعرض مسرحية ، كما يعرض علي مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية، العرض المسرحي الموجه للطفل " مغامرات في المدينة الأسطورية " تأليف ايمن فتيحة وإخراج مونيكا جوزيف، بالإضافة لعروض أخري يعاد تقديمها من مواسم سابقة .



