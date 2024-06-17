حنان مطاوع تكشف عن التحديات التي تعرضت لها خلال طفولتها

كشفت الفنانة المصرية حنان مطاوع عن بعض التحديات التي واجهتها خلال فترة طفولتها بسبب والديها، وذلك خلال لقائها مع بودكاست "كلام عائلي".

حنان مطاوع تكشف عن تحديات وأزمات طفولتها

أوضحت حنان مطاوع أنها وبسبب كونها تنتمي إلى عائلة فنية، فقد كان اسمها يرتبط بشكل دائم بوالديها كرم مطاوع وسهير المرشدي، وهو ما جعلها تواجه العديد من التحديات، وأشارت إلى أنها رغبت أحيانًا في تغيير اسمها.

خلال البودكاست، قالت حنان مطاوع إنها لجأت إلى خدعة تغيير اسمها، لعدة أسباب، منها: الرغبة في اختبار موهبتها بشكل حقيقي والرغبة في معرفة مقدار محبة الأشخاص المحيطين بها لها. بالإضافة إلى رغبتها في تكوين علاقات اجتماعية صحية بعيدة عن المصالح الشخصية.

أكدت حنان مطاوع على أن العبء الكبير الذي تعرضت له خلال طفولتها بسبب ارتباط اسمها باسميّ والديها، جعلها غير متقبلة لنفسها، وجعلها تمر بفترات إحباط كثيرة.

سابقاً، كانت حنان مطاوع قد كشفت عن مواصفات فتى أحلامها قائلة إنها كانت تحلم برجل يتمتع بصفات نجم هوليوود كيفن كوستنر، لكن زوجها أجمل ممن كانت تحلم به. قالت حنان: "أنا فتى أحلامي في الجامعة كان كيفين كوستنر، لكن أمير جوزي هو أهم من فتى أحلامي، وفيه مواصفات أحسن بكتير من فتى أحلامي..اختيار ربنا أحلى بكتير من اختياراتنا".

يُذكر أن من أحدث الأعمال التي شاركت في بطولتها حنان مطاوع، مشاركتها في مسلسل "صوت وصورة"، والذي شارك في بطولته أيضاً كل من: مراد مكرم، نجلاء بدر، ولاء الشريف، صدقي صخر، وليد فواز، عمرو وهبة، إيمان الشريف، هاجر عفيفي. وجاء من إخراج محمد عبد التواب وتأليف محمد سليمان عبد المالك.

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