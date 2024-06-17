شكرا لقرائتكم خبر عن مروة صبري: أختى عبير كانت بتزوغ من المدرسة وبتزوّر إمضاء بابا ومنعتنى من التمثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت كل من الإعلامية مروة صبري وشقيقتها عبير صبري، ضيفتين في برنامج "واحد من الناس" للإعلامي عمرو الليثى، الذى يذاع على شاشة الحياة، وكشفت مروة صبري خلال الحلقة عن قيام شقيقتها بتزوير شهادات المدرسة دون علم والدها.

وقالت مروة صبري: "عبير كانت بتزور شهادات المدرسة من ورا بابا وكانت بتزوغ كتير من المدرسة، وبالتالي كانت بتاخد كل شوية علقة من بابا".

وأضافت مروة صبري: "عبير صبري كانت شقية جدا وهي صغيرة، ومنعتني من التمثيل بس أنا مكنتش عايزة أمثل، واتعرضت عليا أدوار أكتر من إني أشتغل مذيعة".

وعلقت الفنانة عبير صبري على تصريحات شقيقتها مروة صبري: "أنا كنت بزوغ كتير من المدرسة لإني بكره بالتعليم أوي، فكنت بطلع بره لحد لما حصة الجبر والهندسة تخلص لإني مكنتش بفهم الحاجات دي خالص".

وتابعت عبير صبري: "أما تزوير إمضاء بابا كنت بعملها كتير، لإن كل الدرجات كحك ورسوب، وكنت بعرف أقلد إمضاء بابا، بس لما هو اكتشف الموضوع وكان متأخر جدا، فانضربت منه كتير".



عبير صبري و مروة صبري