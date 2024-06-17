ريهام سعيد تكشف ستار خلافها مع أيتن عامر| ما السبب ؟

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت الإعلامية ريهام سعيد عن خلافها مع الفنانة أيتن عامر، مؤكدة أنها تكن لها الاحترام لكن لا يوجد بينهما أي تواصل، مشيرة: معرفش أيتن بتحبني ولا لأ.

ريهام سعيد وأيتن عامر

ريهام سعيد تكشف تفاصيل خلافها مع أيتن عامر

أكدت ريهام سعيد خلال تصريحاتها، قائلة: "أيتن عامر طلعت في كذا برنامج اتكلمت عني بشكل مش لطيف بس أنا مفيش بيني وبينها أي حاجة وأنا بكن ليها كل احترام، بداية الخلاف أنها اتسألت سؤال في برنامج إيه رأيك في ريهام كممثلة؟ فقالت محتاجة تشتغل على نفسها شوية، أنا حسيت أن مينفعش زميل يقيم زميل، السؤال كان غلط".

واضافت ريهام سعيد: "أنا مقدرش أقيم أيتن عامر، إزاي أقيم زميل؟ مفيش حاجة اسمها كده في ناس بتحب فلان ومتحبش فلان وناس تحب تمثيل حد وحد لا، أنا بحب في أيتن عامر المثابرة أن بالرغم من أن لو حصل مشكلة شخصية أو أي حاجة أنها تستثمر قوتها أنها تعلى".

ريهام سعيد

وانهت ريهام سعيد حديثها عن أيتن عامر: "مفيش تواصل بينا ومعرفش هي بتحبني ولا لأ، لكن ممكن يكون بداية الزعل أنها أخدت مني موقف بسبب برنامج المقالب اللي قدمته سنة 2013 " من غير زعل" بس دا مقلب.

وكانت أيتن عامر قالت عن ريهام سعيد خلال حلولها في برنامج "شيخ الحارة": "شاهدت ريهام سعيد في أحد أعمالها وهي ممثلة جيدة، ولكن تحتاج لتطوير نفسها بشكل كبير، وتستعين بورش التمثيل".