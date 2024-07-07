ممكن أمشي لو سمحت ..دموع نادر شوقي وخروجه من الاستوديو على الهواء بعد حديثه عن أزمة أحمد رفعت (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - كشف نادر شوقي، وكيل أعمال الراحل أحمد رفعت، لاعب مودرن سبورت، أنه تلقى ما يقرب من 50 مكالمة من أجل منعه من الظهور ببرنامج إبراهيم فايق على قناة إم بي سي.

وقال وكيل أحمد رفعت وهو غارق في البكاء لقناة "MBC مصر 2": جالي حوالي 50 مكالمة يا إبراهيم وأنت عارف عشان مجيش وأقول الحقيقة بس أنا مبسوط عشان قلت الحقيقة وريحت أحمد".

وتابع: "أحمد كان بيسألني كل شوية مش عارف أجاوبه أحمد كان تايه محدش سأل عليه من الكبار ولا عبره كان نفسه يتقدر مش يتم تجاهله بالشكل ده أحمد معملش فلوس من كرة القدم.

ولم يتمالك نادر شوقي نفسه من البكاء، وطلب من إبراهيم فايق مغادرة البرنامج' قائلا: ممكن أمشي".