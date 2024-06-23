مفاجأة سارة لمحبي سلطان الطرب جورج وسوف

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتهى سلطان الطرب الفنان جورج وسوف من تسجيل أحدث أغنياتها التي ستكون باللهجة المصرية من كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع زيزو فاروق، وسوف يقوم وسوف بطرحها بعد الانتهاء من مرحلة المكساج وتصويرها بطريقة الفيديو كليب خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن جورج وسوف، يحيى حفلا غنائيًا فى دبى يوم 28 يونيو الشهر الحالي، ومن المقرر أن يقدم لجمهوره باقة متنوعة من أغنياته القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور، ويشاركه في الحفل المغني الصاعد الشامي.

وطرح مؤخراً سلطان الطرب جورج وسوف أحدث أغنياته باللهجة المصرية بعنوان “نجم عالي” من ألحان محمد يحيى وكلمات ملاك عادل وتوزيع زيزو فاروق، وهي الأغنية التي صوّرها على طريقة الفيديو كليب وأطلّت معه في العمل الممثلة ديمة قندلفت.