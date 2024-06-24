آسر ياسين يتحدث عن تجربته مع “ولاد رزق”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبر الفنان آسر ياسين عن سعادته البالغة بمشاركته في فيلم “ولاد رزق 3” بشخصية الشايب، حيث يعرض الفيلم حاليًا في دور العرض السينمائي، واحتل صدارة الأفلام الأكثر تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية.

وقال آسر في تصريحات صحفية: “وجودي في فيلم ولاد رزق 3 إضافة كبيرة بمشواري الفني واستمتعت للغاية بتواجدي وسط كل هؤلاء النجوم، على الرغم من الصعوبات التي واجهتنا في التصوير”.

وتابع: “ردود الأفعال على شخصية الشايب في الفيلم فاقت توقعاتي، وطالبني الكثير بتقديمها في عمل منفرد، وبالفعل هناك تفكير في تقديم عمل عن شخصية الشايب”.

أما عن موقفه من المشاركة في الجزء الرابع، فقال آسر ياسين: “أتشرف بتواجدي بالطبع خاصة أن الجمهور يحب فيلم ولاد رزق 3”.

وأشاد ياسين بدعم المستشار تركي آل الشيخ للفيلم، قائلاً: “هو شخص محب للفن وداعم لكل الفنانين، ولولا دعم هيئة الترفيه لفيلم ولاد رزق 3، لما كنا شاهدناه بهذه الجودة التي تضاهي أعمال هوليوود”.