وفاة والدة علاء إسماعيل مخرج مسلسل "الصفارة".. وأحمد أمين ينعيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن الفنان أحمد أمين، عن وفاة والدة المخرج علاء إسماعيل - مخرج مسلسل "الصفارة".

وأعاد أمين، نشر تدوينة للمخرج بعد وفاة والدته، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "والدة زميلنا وصديقي المخرج علاء إسماعيل في ذمة الله، نسألكم الدعاء".

وكان المخرج علاء إسماعيل، كتب في تدوينته: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفيت إلى رحمة الله أمي العزيزة سهير عبد القادر.. يا ربي أشهدك أنها صبرت صبرًا عظيمًا فاللهم أجعل قبرها روضة من رياض الجنة، وعاملها برحمتك وفضلك".

وأضاف: "إن شاء الله صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر في مسجد الحصري ٦ اكتوبر ولو مش هتقدر تاخد ثواب صلاة الجنازة من فضلك تعمل share يمكن حد تاني ياخد الثواب بسببك، وبالله عليك لا تنساها في دعائك بالرحمة".

ويعد علاء إسماعيل هو مخرج مسلسل "الصفارة" الذي خاض بطولته الفنان أحمد أمين وعرض في موسم دراما رمضان 2023، كما أخرج أيضًا مجموعة من أجزاء برنامج "البلاتوه".