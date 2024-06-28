بولونيا يفتح الباب أمام رحيل كالافيوري بعد تألقه في يورو 2024

ياسر رشاد - القاهرة - إقترب ريكاردو كالافيوري قلب دفاع بولونيا من الرحيل عن صفوف فريقه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية بعد تألقه الكبير مع منتخب إيطاليا في كأس الأمم الأوروبية يورو 2024.

وأكد فابريزيو رومانو خبير سوق الإنتقالات أن بولونيا يدرك انه سيكون من العصب الإبقاء على كالافيوري ضمن صفوفه خلال الموسم المقبل.

وينتظر بولونيا وصول عروض لضم كالافيوري، بعدما منح نادي يوفنتوس الضوء الأخضر في يناير الماضي لضم اللاعب الا أنه لم ينجح في إتمام الصفقة.

ويحظى ريكاردو كلافيوري بإهتمام كبير من نادي آرسنال إضافة لفريق تشيلسي الذي يبحث عن تدعيم خط دفاعه بمدافع جديد.

ويقدم كالافيوري مستوى مميز مع الزوري في يورو 2024 بعد التأهل المستحق للدور ثمن النهائي بالبطولة.