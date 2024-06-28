ياسر رشاد - القاهرة - يواجه الأهلي نظيره فاركو مساء اليوم على أرضية استاد القاهرة في إطار مواجهات الجولة 28 من عمر بطولة الدوري المصري.

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تنطلق مباراة الأهلي وفاركو مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية وتنقل المباراة عبر فضائية "أون تايم سبورتس 1".

ويستعرض “ الخليج 365” تاريخ مواجهات الأهلي وفاركو قبل صدام الليلة بالدوري:

لقاء اليوم هو السادس بين الفريقين في تاريخ المسابقة منذ صعود فاركو للدوري الممتاز موسم 2021-2022، كانت المباراة الأولى يوم 1 مارس 2022 وانتهت بفوز الأهلي 4-1، أحرز للأهلي محمد مجدي أفشة هدفين وهدف لكل من محمد شريف وحسين الشحات، وآخر مباراة في 14 يونيو 2024 وانتهت بفوز الأهلي 2-1 أحرز الهدفين إمام عاشور.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في أربع مباريات، وتعادل الفريقان في مباراة واحدة، أحرز لاعبو الأهلي أحد عشر هدفا، وتلقت شباكه ثلاثة أهداف.

هداف الأهلي لقاءات الفريقين، محمد شريف برصيد ثلاثة أهداف، يليه محمد مجدي أفشة وإمام عاشور برصيد هدفين لكل منهما.