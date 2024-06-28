تامر عبدالحميد:الدوري المصري بقي زي الدورة الرمضانية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد نجم نادي الزمالك، تامر عبدالحميد، أنه تواصل مع عددا من المسؤولين بشأن لعب الأبيض مباراة سيراميكا القادمة، مشيرا إلى أنه حدث استفزازات للقلعة البيضاء من خلال بيان الرابطة.

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وقال تامر عبدالحميد في تصريحات لملعب الشمس، أنه تواصل مع المسؤولين في نادي الزمالك، الذين أكدوا أنهم لن يخوضوا مباراة سيراميكا القادمة.

وأضاف نجم الزمالك، أن هناك بعض الاستفزازات التي حدثت من جانب المسؤولين تجاه القلعة البيضاء، خاصة بعد وصف الرابطة الاعتذار والانسحاب.

واستكمل، أن اللوائح تطبق على الكيف، وأنها لم تطبق في حالة أنه قام لاسع من الفريق المنافس بلسع لاعب وتم تطبيق عقوبة مباراتين.

وتابع، أنه في حالة استكمال نادي الزمالك دون تحقيق مطالبه الأربعة، ستكون شهادة وفاة مجلس الإدارة برئاسة الكابتن حسين لبيب.

واختتم تامر عبدالحميد، محدش يقدر ينزل نادي الزمالك درجة رابعة، ده المسؤول جمهور الزمالك مش هيروحه بيته.