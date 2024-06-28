موقف الزمالك من خوض مباراة سيراميكا المقبلة

ياسر رشاد - القاهرة - كشف ملعب الشمس عن مفاجأة بشأن موقف نادي الزمالك من المشاركة من مواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري.

اقرأ أيضًا..

وأضاف مراسل قناة الشمس، أن هناك نية من الزمالك لخوض مواجهة سيراميكا، بعد الحصول على وعود، بتنفيذ الطلبات الأربعة بعد انتهاء جلسة مجلس الإدارة.

واستطرد، أنه تم إصدار قرار بدخول فريق الكرة معسكرًا لمواجهة سيراميكا، بعد تنفيذ الوعود، مؤكدًا أن الكفة ترجح إقامة اللقاء غدًا.

واختتم، أن المباراة ستقام بعد ضمانات من المسؤولين بشأن تنفيذ قرار الزمالك لاستكمال مباريات الدوري المصري.

