غادة عبد الرازق تلفت الأنظار بإطلالة جريئة.. والتصميم من توقيع لبناني- بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أحدثت الممثلة المصرية غادة عبد الرازق حالة من الجدل بعد ظهورها بإطلالة جرئية أثناء إطلالتها في أسبوع الموضة في باريس.



وقد ظهرت بفستان طويل وواسع يشبه باللونين الزهري والأبيض، على شكل معطف كبير، ومن ملابس تحته، من توقيع اللبناني جورج حبيقة ونسقت معه ستيليتو باللون الزهري الفاتح، ورفعت شعرها بالكامل عن وجهها مع اكسسوارات على الرأس، وطبقت ماكياج ناعم يليق بجمالها، وحقيبة يد صغيرة باللون الزهري.

أثارت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق جدلا واسعا وغضبا بين جمهورها وذلك بعد اعتمادها إطلالة جريئة أثناء مشاركتها في أسبوع الموضة في باريس وحضورها عرض أزياء المصمم اللبناني جورج حبيقة .

وارتدت عبد الرازق معطفا من تصميم حبيقة مكشوفًا من ناحية الصدر، ونسقت معه مجوهرات بسيطة.

و في وقت سابق، شاركت غادة عبد الرازق مقطع فيديو، أظهرت من خلاله مفاجأة قامت بها حفيداتها لها، إذ قمن بزيارة دار السينما لمفاجأتها ومشاهدة فيلمها الجديد "تاني تاني".

وعلقت غادة عبد الرازق على الفيديو بالقول: "الحب العائلي هو الأفضل حقًا استيقظت اليوم لأجد هذا الفيديو الذي أرسله أحفادي المحبوبون، فاجأني بحضور فيلمي الجديد تاني تاني مع أصدقائي هناك، شكرًا لكم يا فتياتي اللامعات، لقد أسعدتم يومي وأنا سعيدة جدًا بذلك حبك لي أحبك إلى القمر والعودة أرسل لي الحب إلى جميع أصدقائك أيضًا".