شكرا لقرائتكم خبر عن نجاحات المتحدة فى الدراما عرض مستمر.. 125 عملا بمشاركة 12 ألف فنان و23 ألف عامل والان مع تفاصيل الخبر

نجاحات مستمرة تحققها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، من حيث الإنتاج والمحتوي الدرامي، حيث قدمت الشركة 125 عملا دراميا متنوعا (تاريخي – وكوميدي - سياسي - اجتماعي - ديني)، وهي الأعمال التي عمل بها ما يقرب من 12 ألف فنان وأكثر من 23 ألف عامل وفني.

وحرصت الشركة على ⁠الحفاظ على صناعة الإنتاج الفني وفتح السوق الانتاجي بتقديم شركات مع أكثر من 20 شركة إنتاج مصرية، إضافة إلى ⁠التوسع في التوزيع الخارجي وعودة الدراما المصرية لأكثر من 20 دولة عربية وأجنبية.

فيما حرصت الشركة المتحدة على ⁠تصعيد أكثر من 200 وجه جديد في مجال التمثيل، والدفع بأكثر من 70 موهبة في مجال الإخراج والتصوير والتأليف، مع ⁠الارتقاء بجودة تنفيذ الأعمال طبقاً لأحدث وسائل وتقنيات الإنتاج.



وشهدت الشركة المتحدة ⁠التركيز على رفع الوعي والثقافة، وإنتاج العديد من الأعمال التاريخية والمستوحاة من التاريخ مثل (الأمام الشافعي - الحشاشين)، فيما ⁠ساهمت أعمال المتحدة في إلقاء الضوء والتنبيه على تغيير العديد من القوانين بعد تناول تلك القضايا الهامة في أعمالها الدرامية ومنها (تحت الوصاية - فاتن أمل حربي) مع ⁠ترسيخ القيم والعادات الاسرية الحميدة وتناول قضايا الأسرة مثل مسلسل (أبو العروسة).