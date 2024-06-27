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نجاحات المتحدة فى الدراما عرض مستمر.. 125 عملا بمشاركة 12 ألف فنان و23 ألف عامل

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القاهرة - سامية سيد - كتب علي الكشوطي

الأربعاء، 26 يونيو 2024 07:09 م

نجاحات مستمرة تحققها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، من حيث الإنتاج والمحتوي الدرامي، حيث قدمت الشركة 125 عملا دراميا متنوعا (تاريخي – وكوميدي - سياسي - اجتماعي - ديني)، وهي الأعمال التي عمل بها ما يقرب من 12 ألف فنان وأكثر من 23 ألف عامل وفني.

وحرصت الشركة على ⁠الحفاظ على صناعة الإنتاج الفني وفتح السوق الانتاجي بتقديم شركات مع أكثر من 20  شركة إنتاج مصرية، إضافة إلى ⁠التوسع في التوزيع الخارجي وعودة الدراما المصرية لأكثر من 20 دولة عربية وأجنبية.

فيما حرصت الشركة المتحدة على ⁠تصعيد أكثر من 200 وجه جديد في مجال التمثيل، والدفع بأكثر من 70 موهبة في مجال الإخراج والتصوير والتأليف، مع ⁠الارتقاء بجودة تنفيذ الأعمال طبقاً لأحدث وسائل وتقنيات الإنتاج.


وشهدت الشركة المتحدة ⁠التركيز على رفع الوعي والثقافة، وإنتاج العديد من الأعمال التاريخية والمستوحاة من التاريخ مثل (الأمام الشافعي - الحشاشين)، فيما ⁠ساهمت أعمال المتحدة في إلقاء الضوء والتنبيه على تغيير العديد من القوانين بعد تناول تلك القضايا الهامة في أعمالها الدرامية  ومنها (تحت الوصاية - فاتن أمل حربي) مع ⁠ترسيخ القيم والعادات الاسرية الحميدة وتناول قضايا الأسرة مثل مسلسل (أبو العروسة).

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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