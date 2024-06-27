رسالة مصوّرة من كاظم الساهر لجمهوره قبل حفل القاهرة الجديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وصل مساء أمس (الأربعا) الفنان العراقي الكبير كاظم الساهر إلى القاهرة، استعداداً لإحياء حفله غداً (الجمعة) بالقاهرة الجديدة، بعد غياب دام عامين عن محبيه في مصر، ويأتي هذا الحفل كجزء من جولة القيصر العالمية للترويج لألبومه الجديد “مع الحب” الذي أُطلق في شباط (فبراير) الماضي احتفالاً بعيد الحب، حيث كان آخر حفل أحياه الساهر في مصر، الذي أُقيم بدار الأوبرا المصرية في 2022، بعد غياب امتد لـ14 عاماً، وقد أعرب الساهر عن سعادته البالغة بلقاء جمهوره المصري مجددًا.

ونشر الساهر عبر حسابه الخاص على “إنستغرام” مقطع فيديو فور وصوله مطار القاهرة وجه من خلاله رسالة إلى جمهوره بمصر مؤكداً أنه اشتاق كثيراً للقاء الجمهور وأن وجودهم في المسرح يوم الجمعة شيء يسعده متمنياً أن يقضوا يوماً جميلاً.

يُذكر أن ألبوم كاظم الساهر الجديد”مع الحب”، ضم 13 أغنية رومانسية، جميعها من ألحانه والأغاني هي: “يا وفية، يا قلب، بيانو، معك، تاريخ ميلادي، رقصة عمر، لا تظلميه، تراني أحبك، أعود، الليل، مررت بصدري، لا تسألي، لا ترحلوا”.

ويسجل الساهر بهذا الألبوم عودته لطرح ألبومات غنائية بعد ثماني سنوات من طرح آخر ألبوماته “كتاب الحب” عام 2016.