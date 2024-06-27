أشرف عبد الباقي يمازح الجمهور بصورة طريفة.. وما علاقة محمد صلاح؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: مازح الفنان أشرف عبد الباقي عبر صفحته الشخصية على “إنستغرام” بصورة من طفولته على البحر ووضع بجانبها صورة للاعب الكرة العالمي محمد صلاح في إشارة لاستجابته للتحدي الذي أطلقه الأخير.

وعلق عبد الباقي على الصورة قائلًا: “عملتها قبلك يا أبو صلاح.. ملحوظة أنا اللي على اليمين يا جماعة”، وتلقى أشرف العديد من التعليقات الطريفة من جمهوره.

يشار إلى أن آخر أعمال أشرف عبد الباقي كان مسلسل “جولة أخيرة” من تأليف محمد ندا ويشارك في السيناريو محمد الشخيبي، وإخراج مريم أحمدي، وهو من بطولة أحمد السقا، أسماء أبو اليزيد، رشدي الشامي، على صبحي، الطفلة ملك، حنان سليمان، صفاء الطوخي، وضيفة الشرف حنان مطاوع.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية يحيى، وهو طبيب في منتصف العمر يعيش حياة مزدوجة بهوية سرية كملاكم حقيقي، ولكن يكتشف يحيى إصابته بمرض الزهايمر قبل مشاركته في بطولة MMA، إلا أنه يواصل السعي لتحقيق حلمه والفوز بالبطولة وتكوين ذكريات جميلة مع ابنته، ويتكون المسلسل من تسع حلقات.