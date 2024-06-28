فن ومشاهير

مسرح السامر يشهد عرض آه يا ليل يا قمر لقومية أسوان

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ياسر رشاد - القاهرة - قدم مساء أمس الخميس على مسرح السامر بالعجوزة، عرض "آه يا ليل يا قمر" ضمن فعاليات المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية في دورته ال 46، والمقام برعاية د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

العرض عن مسرحيتي "آه يا ليل يا قمر، وياسين وبهية" للكاتب نجيب سرور، ويمزج بين التراث الشعبي والواقع، من خلال رصد الصراع بين حاكم القرية والشعب الفقير الذي يأبى الطغيان ولا يرضى سوى بالحرية، للتأكيد على فكرة أنه مهما اشتد الظلم لابد له من نهاية.

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أوضح إيهاب زكريا مخرج العرض أنه قدم في قالب درامي غنائي، وتم إعداد النص ليتناسب مع أية فترة زمنية، من خلال تناول فكرة الظلم الذي يتعرض له الشعوب.

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وعن الديكور أشار أنه تم الاستعانة بقطع تعكس عدة دلالات كالساقية التي تعبر عن الضغوط الحياة، بجانب الموتيفات المعبرة عن أحداث العرض والشخصيات التي يأتي لها يوم لتنتفض للمطالبة بحقوقهم.

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آه يا ليل يا قمر

"آه يا ليل يا قمر" لفرقة قومية أسوان، إعداد وليد مصطفى، أشعار محمد المصري، ألحان رأفت موريس، ديكور وائل البكري، استعراضات أحمد عبد الرحمن، مخرج منفذ إسماعيل عمارة، ومساعد مخرج هيثم إسماعيل.

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أداء تمثيلي: أحمد عبد الرحمن، شيماء رجب، هيثم محمد، إيهاب أحمد، مصطفى عبد الله، رأفت شكري، إسماعيل محمد، أصولي مرعي، فاطمة فتحي، آية عبد الهادي، بيتر عماد، ومنة الله مجدي.

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شهد العرض لجنة التحكيم المكونة من د. وليد الشهاوي، د. ياسر علام، د. جمال ياقوت، د. أيمن الشيوي، فادي فوكيه، ومقرر لجنة التحكيم المخرج السعيد منسي، مدير المهرجان.

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المهرجان تقيمه الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ويشارك به 26 عرضا مسرحيا تقدم مجانا للجمهور، بمسرحي السامر وقصر ثقافة روض الفرج.

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ويستقبل مسرح قصر ثقافة روض الفرج آخر العروض المسرحية اليوم الجمعة في السابعة مساءً، وهو "متلازمة الذاكرة الزائفة" لفرقة ديروط المسرحية. عن رواية "استدعاء ذاتي" للكاتب الأمريكي بليك كرواتش، إعداد محمود محمد وإخراج أحمد عبد العظيم.

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وتختتم فعاليات المهرجان في الثامنة مساء غد السبت على مسرح السامر بإعلان جوائز وتوصيات المهرجان ويشهد حفل الختام تكريم عدد من الرموز المسرحية والنقاد.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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