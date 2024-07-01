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ميرنا وليد - بيروت - سحرت تيا ديب، إبنة الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، عيون الجمهور بأحدث إطلالة لها، ظهرت فيها بلوك كاجوال رائع، مرتدية كروب توب باللون الأسود من دون أكمام سترابليس، مع سروال من الجلد الأسود اللامع، وتركت شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.
وكانت نشرت تيا ديب مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو، من رحلتها إلى مدينة روما في إيطاليا، حيث إستمتعت بالأماكن السياحية، بالإضافة إلى حضورها حفل يلعبون فيه موسيقى الـ techno، حيث ظهرت وهي ترقص على أنغام هذه الموسيقى، وكانت تيا ترتدي جامبسوت من الجلد الأسود من دون أكمام سترابليس، وإنتعلت حذاء أسود ضخماً.
كانت هذه تفاصيل خبر بإطلالة سوداء.. تيا ديب تستعرض أنوثتها بالكاجوال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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