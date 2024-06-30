شكرا لقرائتكم خبر عن استايل مختلف.. محمد رمضان يحيى حفل ختام مهرجان موازين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم محمد رمضان، ختام فعاليات مهرجان موازين على مسرح ساحة النهضة، أمس السبت، وقدم محمد رمضان حفلاً غنائيًا ناجحًا وكامل العدد وسط حضور جماهيري ضخم، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع محمد رمضان في أغنياته والاستعراضات التي قدمها على المسرح وسط فريق من الراقصين.

وارتدى محمد رمضان خلال استعراضاته ملابس بستايل مختلف، كما ارتدى روب عليه كلمة "نمبر وان"، كما رفع محمد رمضان علم المغرب في الحفل، ومازح الحضور بعد كل أغنية يطلبونها منه ويتفاعلون عليها من خلال الصياح والتصفيق الشديد.





وكان النجم محمد رمضان قد أعلن مؤخرًا تغيبه عن دراما رمضان 2025، للعام الثاني على التوالي بعد غيابه العام الماضي، ومنذ أن قدم آخر أعماله الدرامية مسلسل "جعفر العمدة" في موسم دراما رمضان 2023، والذي حقق محمد رمضان من خلاله نجاحًا مبهرًا، وحصد تفاعلاً كبيرًا من الجمهور طوال شهر رمضان.

يذكر أن مهرجان موازين شهد خلال الأيام الماضية مشاركة عدد كبير من الفنانين في مصر والوطن العربي، أبرزهم: أنغام، أحمد سعد، كارول سماحة، نجوى كرم، والديفا سميرة سعيد، إلى جانب مروان خوري، جنات، نوال الزغبي، وغيرهم من الفنانين