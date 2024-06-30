شكرا لقرائتكم خبر عن القصة الكاملة لظهور نجوى كرم مع زوجها فى حفلها الأخير برومانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعاد الإعلامي نيشان، نشر فيديو عبر حسابه على تويتر يجمع النجمة نجوى كرم وزوجها رجل الأعمال عمر، بعد إعلان نجوى زواجها خلال حفلها الغنائي في رومانيا، وكان قد نشر نيشان الفيديو يوم الحفلة 22 يونيو وأعاد نشره مرة أخرى على حسابه، وهو ما جعل عدد من المواقع الإخبارية تتداول الفيديو على أنه الظهور الأول لزوجها.

الفيديو تم نشره للمرة الأولى منذ أسبوع إلا أنه لم يحظ باهتمام كبير بسبب عدم إعلانها الزواج إلا أمس السبت.

أحيت الفنانة اللبنانية نجوى كرم حفلا غنائيا ناجحا وكامل العدد في رومانيا، وشهد الحفل تواجدا جماهيريا كبيرا من الجاليات العربية والرومانية، وتفاعلاً كبيراً مع أغنياتها التي تقدمها على المسرح بأسلوب مختلف ومتنوع برفقة فرقتها الموسيقية.

وعلقت نجوى كرم على ارتدائها فستانا أبيض في حفل رومانيا، حيث أكدت أن هذا الفستان يعني لها الكثير لأنه فستان زفافها في إشارة منها لزواجها.

وكانت نجوى كرم قد أحيت حفلا ناجحا بمهرجان موازين بالمغرب على مسرح النهضة بحضور جماهيري ضخم.

وطرحت النجمة اللبنانية نجوى كرم مؤخرًا ألبومًا بعنوان "كاريزما" والذى تضمن 7 أغنيات صورت منها أغنية "شغل موسيقى" بطريقة الفيديو كليب مع المخرج دان حداد، وهي من كلمات كلمات عامر لاوند، وألحان وتوزيع علي حسّون.

أما الأغنية الثانية في الألبوم حملت عنوان الألبوم "كاريزما" وهي من كلمات اليكسي قسطنطين، وألحان الشاب سامر وتوزيع فادي جيجي، وثالث أغنية جاءت بعنوان "عشر دقايق" من كلمات وألحان وسام الأمير، وتوزيع فادي جيجي.

وضم ألبوم نجوى كرم، أغنية "واني اشتقتلو" من كلمات عامر لاوند وألحان وتوزيع علي حسون، وأغنية "بحبك حب" من كلمات وألحان ايفان نصوح وتوزيع فادي جيجي، وأغنية "زعلك صعب"من كلمات عامر لاوند وألحان علي حسون وتوزيع ستيف سلامة.

أما الأغنية السابعة في ألبوم نجوى كرم "كاريزما" جاءت بعنوان "مغرومة بحالي"، وهي من كلمات أمل فهد وألحان وسام الأمير وتوزيع فادي جيجي.