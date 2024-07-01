ميرنا وليد - بيروت - أقيمت الدورة السابعة من مهرجان الزمن الجميل لمؤسسه دكتور التجميل هراتش ساغبازاريان، فـ لبنان كان على موعد مع مهرجان غني بالإبداع والأرشيف المميز الذي يُنسى، وذلك بحضور عدد كبير من المشاهير بمختلف المجالات، ومن المقرر ان تعرض السهرة على شاشة "إل بي سي" من تقديم الممثلة اللبنانية ورد الخال.
موقع "الفن" تواجد في المناسبة التي أغدقت إبداعا وأصالة، واليوم نعرض لكم التقرير الأول منها والذي ضم الدكتور هراتش ساغبازاريان، ولحظة تكريم نجوى فؤاد على المسرح و ما قالته أمام الحضور، وقد قدّمها دكتور هراتش والليدي مادونا.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- لبنان يشعّ إبداعا بمهرجان الزمن الجميل..هذا ما قاله د. هراتش ساغبازاريان ونجوى فؤاد: "ليس على المريض حرج" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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