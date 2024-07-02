أروى جودة بدون مكياج في أحدث ظهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة أروى جودة، متابعيها، ومحبيها، أحدث ظهور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت أروى الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة بسيطة بدون مكياج داخل سيارتها.

وانهالت عليها تعليقات من المتابعين، وجاءت كالتالي: "وحشتيني، قمر، صباح النور على البنور، جمال طبيعي، إي السكر ده، الملكة".

يذكر أن، يعرض للفنانة أروى جودة مسلسل "حرب نفسية"، بطولة كلا من: مصطفى درويش، أشرف زكي، محمد فريد، جيهان خليل، عصام السقا، بريهان أنور، وهو من تأليف أيمن الشايب، وإخراج أحمد شفيق.

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