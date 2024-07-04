محمد منير يفتتح حفلات مهرجان العلمين في نسخة صيف 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن القائمون على مهرجان العلمين الجديدة في نسخة صيف 2024، عن جدول الفعاليات المختلفة والتي تتنوع بين الفنية والرياضية والترفيهية.

ويفتتح "الكينج" محمد منير جدول الحفلات الغنائية المقرر إقامتها طوال فترة المهرجان من 11 يوليو حتى 30 أغسطس، ليقدم باقة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة.

جدير بالذكر أن القائمين على المهرجان أعلنوا تخصيص 60% من أرباحه هذا العام لصالح أهلنا في فلسطين، كما أكدوا أن الموسم الجديد سيشهد ولأول مرة مشاركة عدد من المسرحيات التي سيقوم ببطولتها نجوم الفن، وذلك في إطار اتفاقية التعاون التي تمت بين عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية.