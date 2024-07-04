نيللي كريم تنشر صورا من أحدث جلسة تصوير لها.. والجمهور: "الأميرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

خضعت الفنانة نيللي كريم، لجلسة تصوير أنيقة في أحدث ظهور لها.

ونشرت نيللي، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جميله الجميلات" ، "الأميرة الجميلة" ، "ملكة جمال ما شاء الله" ، "بتجنني" ، "روحك تحلق كالفراشة".

وانفصلت نيللي كريم عن هشام عاشور بعد زواج دام بينهما لعامين ونصف.

جدير بالذكر أن آخر أعمال نيللي كريم مسلسل "فراولة" وعرض بموسم دراما رمضان 2024، وتنتظر طرح فيلمها "الست" و "هابي بيرث داي" بدور العرض السينمائي.

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