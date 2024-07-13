العلم الفلسطيني يرفرف في مهرجان العلمين استعدادًا لحفل منير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يستعد جمهور مهرجان العلمين في نسخته الثانية هذا العام، لاستقبال النجم الكبير محمد منير الذي يحيي حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات المهرجان بالساعات الأولى من صباح اليوم السبت وسط حضور جماهيري كبير من قبل جمهوره ومحبيه.

وظهر العلم الفلسطيني وهو يرفرف على مسرح العلمين الذي يشهد فعاليات المهرجان هذا العام، حيث أحيت الفنانة دينا الوديدي أولى فقرات الحفل وقدمت عدد من أغانيها الشهيرة وسط تفاعل الحضور.

ونشرت الصفحة الرسمية لمهرجان العلمين على "انستجرام" صور من أولى فعاليات المهرجان وعلقت عليها: "أجواء ممتعة، كلها مزيكا، أضافتها النجمة دينا الوديدي اللي عشنا معاها حفلة استثنائية، بأداء قوي وإحساس مميز، وسط تفاعل كبير من جمهور مهرجان العلمين الجديدة في حفل افتتاح النسخة الثانية من المهرجان".

وكشفت إدارة مهرجان العلمين هذا العام عن تخصيص 60 % من الأرباح لصالح الشعب الفلسطيني، كما أعلنت أن معظم فعاليات المهرجان ستقام في الفترة الصباحية ترشيدًا لاستهلاك الكهرباء، وأن 50% من الفعاليات ستقام في فترة النهار، بالإضافة للاعتماد على الطاقة الشمسية والمولدات الكهربائية.

وأكد القائمين على المهرجان أن النسخة الثانية ستشهد اختلاف كبير عن الدورة الأولى نظرًا لاكتمال الخدمات في مدينة العلمين الجديدة، التي أصبحت مؤخرًا وجهة سياحية هامة تشهد توافد آلاف الجنسيات من حول العالم.

وتوافد عدد كبير من محبي وعشاق النجم محمد منير على الحفل الساهر، وظهروا وهم يرقصون على عدد من أغانيه الشهيرة، كما قام أحد المعجبين بتقليد حركات منير الشهيرة وسط تصفيق المتواجدين.

يذكر أن الفنان الكبير محمد منير شارك في النسخة الأولى من المهرجان التي أقيمت بشهر يوليو من العام الماضي، وشاركه حفله الغنائي الفنان حميد الشاعري في ليلة استثنائية شهدت حضور عدد كبير من الجماهير الذين تفاعلوا معهما طوال الحفل.

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