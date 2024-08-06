43 فعالية ومبادرة بالظهران تستقطب الزوار

وأوضحت أن هذه الفعاليات والمبادرات تهدف إلى إثراء حياة المواطنين والمقيمين والزوار بالعديد من التجارب الجديدة والمميزة، وتعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية، وتقوية الروابط الاجتماعية بين أفراد المجتمع، وتشجيع المشاركة الفاعلة في المبادرات الاجتماعية.
وأفادت الأمانة بأن الفعاليات والمبادرات شملت أنشطة اجتماعية وترفيهية وتعليمية، عكست الثقافة المحلية والحفاظ على التراث والتقاليد، مبينة أنها وضعت خطة شاملة لتنمية المجتمع، وتعزيز مكانة مدينة الظهران، لجعلها وجهة ثقافية وترفيهية مميزة.
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