الاحتلال يقتحم جنين ويلحق الضرر بها وبمخيمها

ياسر رشاد - القاهرة - تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي الصهيونية أعمالها الهمجية في حق الشعب الفلسطيني، حيث اقتحمت اليوم الثلاثاء الموافق 6 أغسطس، مدينة جنين ومخيمها، ودمرت البنية التحتية، وسط اندلاع مواجهات وتحليق لطائرات الاستطلاع في الأجواء.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، ذكرت مصادر أمنية ومحلية، أن قوات الاحتلال الغاشم واصلت الاقتحام الذي بدأته لمدينة جنين ومخيمها منذ مساء أمس، ملحقة أضرارا مادية جسيمة في البنية التحتية وفي ممتلكات المواطنين، خاصة في شارع جنين..حيفا، مدخل المدينة الغربي بالقرب من صيدلية الظاهر ودوار الأحمدين، وفي شارع الناصرة، وداخل أسواق جنين، وفي حيي الجابريات وخلة الصوحة، وفي دوار الحمامة.

أما في مخيم جنين ألحقت جرافات الاحتلال دمارا واسعا وكبيرا في البنية التحتية، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة من المدينة والمخيم جراء استهداف قوات الاحتلال للمحولات الكهربائية، وسط اندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن اصابات.