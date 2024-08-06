الاحتلال يقتحم الجلزون شمال رام الله ويطلق الغاز السام بشكل عشوائي

ياسر رشاد - القاهرة - مع مطلع فجر اليوم الثلاثاء الموافق 6 أغسطس اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي، مخيم الجلزون شمال رام الله، واعتقلت فتيين.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قالت مصادر محلية إن عدة جيبات عسكرية اقتحمت مخيم الجلزون، ومنعت المركبات من الخروج أو الدخول للمخيم، وأطلقت الغاز السام المسيل للدموع بشكل عشوائي، ونفذت عمليات دهم وتفتيش طالت العديد من منازل المواطنين، وانتهت باعتقال الفتيين آدم العابورة، وموسى باسم العطوني.

الاحتلال يقتحم جنين ويستهدف المحولات الكهربائية



وفي سياق متصل كانت قوات الاحتلال اقتحمت اليوم، مدينة جنين ومخيمها، ودمرت البنية التحتية، وسط اندلاع مواجهات وتحليق لطائرات الاستطلاع في الأجواء.

ووفقا لوفا، ألحقت أضرارا مادية جسيمة في البنية التحتية وفي ممتلكات المواطنين، خاصة في شارع جنين..حيفا، مدخل المدينة الغربي بالقرب من صيدلية الظاهر ودوار الأحمدين، وفي شارع الناصرة، وداخل أسواق جنين، وفي حيي الجابريات وخلة الصوحة، وفي دوار الحمامة.

أما في مخيم جنين ألحقت جرافات الاحتلال دمارا واسعا وكبيرا في البنية التحتية، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة من المدينة والمخيم جراء استهداف قوات الاحتلال للمحولات الكهربائية.