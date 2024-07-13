شكرا لقرائتكم خبر عن هتافات من جمهور الكينج بمهرجان العلمين: "الكبير كبير بنحبك يا منير" والان مع تفاصيل الخبر

شهد حفل الكينج محمد منير، فى أولى حفلات مهرجان العلمين الغنائية، هتافات كبيرة من جمهور الكينج محمد منير، مرددين: الكبير كبير بنحبك يا منير، وهو الحفل الذى بدأه الكينج محمد منير بأغنية "على صوتك بالغنا" وارتفعت صيحات الجمهور بالتزامن مع صعود محمد منير وانطلاق الألعاب النارية، وشهد الحفل ترديد جمهور الكينج لكلمات الأغنية الشهيرة وسط حالة من الانسجام وحضور لعدد من المشاهير منهم النجمة مى كساب.

وكان توافد عدد من جمهور الكينج محمد منير لحضور حفله في مهرجان العلمين فى مدينة العلمين الجديدة والذى يحمل عددا من المفاجآت كعادته، رافعين لافتات أغانى منير، منها أغنية حبك حرية، وهى أولى الحفلات الغنائية فى المهرجان الذى يستمر حتى الأسبوع الأول من سبتمبر ويحمل العديد من المفاجآت.

وحرص ألتراس الكينج على الاستعداد للحفل بالدفوف والصور، فيما زين علم فلسطين ساحة U ARENA، مقر الحفل.

وشهد الحفل قبل صعوده تقديم المطربة دينا الوديدى التحية للشعب الفلسطينى وذلك فى أولى حفلات مهرجان العلمين الغنائية، حيث قدمت ريمكس بين أوبريت راجعين والأغنية الأيقونية التى ترمز إلى صمود الشعب الفلسطينى Viva Palestina، بمصاحبة استعراضات لرقصات الفلكلور الفلسطينى.

يأتى مهرجان العلمين فى إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التى شهدتها منطقة الساحل الشمالى الغربى بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة فى المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالى الغربى، والتأكيد على دور القوى الناعمة فى دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروض فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة فى مصر بما يسهم فى دعم سياحة الطعام لأول مرة فى الساحل.



الكينج خلال حفل العالمين



بدء حفل محمد منير



جانب من الحفل



جانب من حضور حفل محمد منير



جانب من حفل محمد منير الغنائي



جمهور محمد منير



حضور الأطفال حفل محمد منير



حضور كبير على حفل الكينج



علي صوتك بالغنا



محمد منير أثناء الحفل



محمد منير على المسرح



محمد منير يتفاعل مع الجمهور



محمد منير يحيي جمهوره



محمد منير يقدم أجمل أغانيه



محمد منير