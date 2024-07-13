إنهيار أليك بالدوين بالبكاء عند سماعه القرار النهائيّ بتهمة القتل غير المتعمَّد

وضع أليك بالدوين حدًّا لمشكلته القانونيّة بعد أن اتُّهم بالقتل غير المتعمَّد، وبعد ذلك رفض القاضي التّهمة عندما اكتشف الدفاع أنّ المدّعين قد حجبوا الأدلّة.

قدّم فريق بالدوين القانونيّ طلبًا لرفض القضيّة بعد أن زعموا أنّ محقّقي الدّولة لم يشاركوا جزءًا أساسيًّا من التّحقيق مع الدّفاع، وتحديدًا في ما يتعلّق بالرجل الذي قام بتسليم صندوق من الذّخيرة الحيّة مرتبط بالقضيّة.

أوقفت القاضية “ماري مارلو سومر” المحاكمة وأرسلت هيئة المحلّفين إلى المنزل عندما اشتعلت حجة الدفاع ورفضت القضيّة مع التحيّز.

انفجر بالدوين في البكاء على الفور عندما أعلن القاضي “مارلو” القرار واحتضن زوجته هيلاريا عندما ضُربت المطرقة.

بدأت قضيّة أليك بالدوين بالقتل غير المتعمّد عندما ادّعى المدّعون أنّ الممثّل أطلق طلقات فارغة على أفراد الطّاقم قبل لحظات فقط من مقتل هالينا هاتشينز بالرّصاص بشكل مأساوي في عام 2021.

تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا

دافع بالدوين بأنّه غير مذنب في تهمة واحدة بالقتل غير المتعمَّد في موقع تصوير فيلم Rust، في حين يدّعي الادّعاء أنّه لم يكن حادثًا أو خطأً بناءً على تصرّفاته في موقع التّصوير، والتي يُزعم أنّها تتضمّن أمثلة سابقة له وهو يطلق طلقات فارغة على أفراد الطّاقم.