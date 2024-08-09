أعلن وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي، في تصريح له بعد لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي الحكومي، الى انه "وضعت ميقاتي في اجواء انتهاء الامتحانات الرسمية ، وابلغته بضرورة تمرير اجراء الدورة الاستثنائية في اول جلسة لمجلس الوزراء، ومن المزمع وبعد صدور المرسوم ان تبدأ الدورة الاستثنائية بتاريخ السبت ٢٤ آب ولغاية ٢٨ او ٢٩ منه بحسب الفرع الذي سيتقدم اليه المرشحون."
اضاف:" وكانت مناسبة عرضنا أوضاع وزارة التربية وما ينتظرها من تحديات مع بداية السنة الدراسية المقبلة لا سيما في ظل الاوضاع في الجنوب وما يمكن أن يترتب على ذلك من انعكاس على اوضاع الأبنية المدرسية .كما بحثنا في قضايا لها علاقة بسير عمل العام الدراسي المقبل ، كذلك بحثنا في مواضيع لها علاقة بالجامعة اللبنانية ،ونشكر دولة الرئيس على الدعم الذي يقدمه لقطاع التربية".
كانت هذه تفاصيل خبر الحلبي: الدورة الاستثنائية للامتحانات الرسمية في 24 آب وحتى 28 أو 29 منه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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