مكتب أبي رميا أوضح أن الفيديو المتداول له يعود لانتخابات 2022: تداوله مؤخرا يهدف للتحريض وتشويه السمعة

أشار المكتب الإعلامي للنائب سيمون أبي رميا، في بيان، الى انه "يتم التداول مؤخرا عبر مواقع التواصل الإجتماعي بفيديو يدّعي البعض انه يعود للقاء للنائب أبي رميا عقده اول أمس في إهمج، وذلك بهدف التحريض وتشويه السمعة"، موضحا أن "تاريخ هذا الفيديو قديم ويعود الى انتخابات ايار 2022، لذا يرجى توخي الدقة في نشر اي معلومة".

واضاف: "إن النائب ابي رميا آثر عدم الرد والدخول في سجالات تتعرض للكرامات، كونها لا تمت الى أدبياته بصلة".