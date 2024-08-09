رامي صبري في حفل كامل العدد على مسرح عبادي الجوهر بجدة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أحيا المطرب رامي صبري، مساء الخميس، حفله الغنائي في افتتاح موسم جدة بالمملكة العربية السعودية بحضور جماهيري كامل العدد وسط تجهيزات فنية مميزة على مسرح عبادي الجوهر أرينا.

وحرص "رامي" في لقاء جمهوره السعودي والعربي على تقديم أغاني ألبومه الجديد "أنا جامد كده كده" لأول مرة في حفل غنائي، حيث قدم أغاني "على بالي" و "كداب" وميدلي جديد لأول مرة، كما غنى عددا من أغانيه السابقة ومنها "بحكي عليكي" و "لسه ياما" و "غريب الحب".

يذكر أن، أغنية "كداب" كانت آخر الأغاني التي طرحها رامي صبري ضمن ألبومه الجديد "أنا جامد كده كده" الذي ضم عددا من الأغاني من بينهم أغنية "فيها إيه" كلمات محمد عاطف وألحان رامي صبري وتوزيع أسامة الهندي، وأغنية "كنا معدين" كلمات عليم وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري، وأغنية "ما بتحصليش كتير" من كلمات تامر حسين وألحان رامي صبري وتوزيع أسامة الهندي.