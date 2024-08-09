هنا الزاهد بفستان قصير ورانيا يوسف جريئة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- مروان الطيب:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

نانسي صلاح

نشرت الفنانة نانسي صلاح، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة لاقت إعجاب متابعيها.

تارا عماد

نشرت الفنانة تارا عماد، صورة جريئة لها، عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي تستمتع بعطلتها الصيفية.

جنا عمرو دياب

تستمتع جنا ابنة الفنان عمرو دياب بعطلتها الصيفية بأحد الأماكن الساحلية، ونشرت صور عبر حسابها الرسمي على "غنستجرام"، وحازت على إعجاب متابعيها.

دومينيك حوراني

نشرت الفنانة دومينيك حوراني، صورة جديدة لها، عبر حسابها على "إنستجرام" ظهرت خلالها وهي في عرض البحر.

خضعت الفنانة رانيا يوسف، لجلسة أمام البحر، نشرت صورها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة صيفية جريئة.

نادية الجندي

خطفت الفنانة نادية الجندي، الأنظار إليها بجلسة تصوير جديدة، نشرت صورها عبر حسابها على "إنستجرام" ظهرت خلالها مرتدية فستان أخضر.

نانسي عجرم

خضعت الفنانة نانسي عجرم، لجلسة تصوير جديدة نشرت عدد من صورها عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت نانسي وهي تستمتع بوقتها.

هنا الزاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد، جلسة تصوير أنيقة، عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت خلالها بفستان أحمر أنيق وقصير، لاقى إعجاب متابعيها.

ياسمين صبري

نشرت الفنانة ياسمين صبري، صور جديدة عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي تستمتع بوقتها بأحد الأماكن العامة.