لهذا السبب زار أحمد سعد طبيبًا نفسيًّا… اقرأ التفاصيل

أطلق الفنّان المصريّ، أحمد سعد، أغنية جديدة بعنوان «٣٢١»، عبر قناته الرّسميّة على “يوتيوب” ومختلف المنصّات الرّقميّة.

أغنية «٣٢١» إيقاعيٌة باللهجة المصريّة الشّعبيّة، من كلمات إيمان عظيم، وألحان سامح كريم وتوزيع موسيقيّ إلهامي دهيمة وأدهم دهيمة.

بهذه المناسبة، احتفل “سعد” مع متابعيه عبر “إنستغرام”، بإطلاق الأغنية التي صوّرها على طريقة الفيديوكليب تحت إشراف المخرج إسلام هشام، في اجواء كوميديّة، إذ يظهر سعد في الكليب وهو يزور طبيبًا نفسيًّا ويشتكي إليه المواقف الصّعبة التي تعرّض لها في حياته لينتقل المخرج بعدها بالكاميرا الى عدة مشاهد تتضمّن لوحات راقصة لـ سعد في مواقع مختلفة.

يقول مطلع أغنية “٣٢١”: “أنا شفت كتير مأسي، ملهمش بر راسي، والظلم ماكنش حبّة.. وعمري ما كنت ناسي.. حصلي، ٣٢١ أنا فاكر كل حاجة خدوا مني كل حاجة.. مسابوش ولا أي حاجة”.

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نذكر أنّ جمهور “سعد” أشاد بالأغنية الجديدة، خصوصًا أنّها إيقاعيّة، راقصة تليق بأجواء الصّيف والحفلات.

على صعيد الحفلات، يستعدّ أحمد سعد، للقاء جمهوره في مدينة جدّة بالسّعوديّة، يوم ٢٢ آب/أغسطس الجاري، في حفل فنّيّ يحييه بمشاركة فرقة كاريوكي، على مسرح عبادي الجوهر آرينا.