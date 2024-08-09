ليلة شاكيرا الرّومنسيّة: من هو الرجل الغامض؟

شوهدت الفنّانة الكولومبية مؤخّرًا وهي تستمتع بعشاء مريح مع رجل غامض، ممّا أثار ضجّة حول حياتها العاطفيّة، على الرّغم من ادّعاءاتها الأخيرة بأنّها “مشغولة للغاية” بحيث لا تسمح بإقامة علاقة جدّيّة.

وقد شوهد الثّنائي يتشارك لحظة حميمة على طاولة منعزلة بعيدًا عن أعين المتطفّلين، إذ ظهرت صاحبة أغنية “Hips Don’t Lie”، البالغة من العمر ٤٧ عامًا، باطلالة لافتة.

يأتي هذا العشاء الرّومنسيّ في أعقاب انفصال شاكيرا عن شريكها القديم، لاعب كرة القدم الإسباني جيرارد بيكيه، الذي أنجبت منه ولدين، ميلان وساشا. ثمّ انهارت علاقتهما التي استمرت ١١ عامًا في عام ٢٠٢٢ وسط اشاعات عن خيانة جيرارد. ومنذ ذلك الحين، ارتبطت شاكيرا بالعديد من الرّجال البارزين، على الرّغم من عدم تأكيد أي شيء.

على الرّغم من الإشاعات، أكّدت شاكيرا أنّها ليست مستعدّة لإقامة علاقة في الوقت الحالي. وفي مقابلة صريحة أجريت معها في وقت سابق من هذا الصّيف، اعترفت بأنّ تركيزها ينصبّ فقط على ولدَيها ورفاهيّتها الشّخصيّة. ومع ذلك، فقد اعترفت أيضًا بأنّها لا تزال تتمتّع بنقطة ضعف بالنّسبة للرّجال، على الرّغم من الحسرة التي عانتها.

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في وقت سابق من هذا العام، انتشرت إشاعات عن علاقة تربط شاكيرا بنجم هوليوود توم كروز، وقبلها بنجم الفورمولا١ لويس هاميلتون، وحتى ممثّل “إميلي في باريس” لوسيان لافيسكونت، لكنّ المغنّية كانت تؤكد باستمرار عدم جدّيّة أيّة علاقة رومنسيّة خاصّة أنّها كانت منشغلة باستعادة حياتها بعد انفصالها المضطرب عن “جيرارد”، بما في ذلك الانتقال إلى “ميامي” وإعادة اكتشاف نفسها.