غادة أيوب: كل الاشارات تؤكد ان هناك تحضير لعملية اغتيال وأي تعدي على حياتي أهل صيدا براء منه

أشارت عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب غادة أيوب، في حديث تلفزيوني الى ان "الفيديو الذي انتشر قبل ايام ليس مسرباً وهو منشور على صفحتي منذ 4 ايام وعلى صفحة القوات اللبنانية في جزين وهو حصل يوم السبت 26 تموز وهي ذكرى خروج رئيس حزب القوات سمير جعجع من المعتقل".

واكدت أيوب أن "كلمتي في الفيديو خلال حفل عشاء في جونية وكانت ارتجالية وبدأت حديثي انه لا يمكننا الحديث عن مواجهة مستمرة الا بان نبدا بالمواجهة التي بدأت مع البطريركية المارونية وهي مستمرة في كل الاتجاهات ولذلك ذكرت ال1400 سنة كي نتحدث عن كل النضال الذي خاضته البطريركية المارونية حتى نصل الى تأسيس لبنان الكبير".

واعتبرت أيوب أن "كل الاشارات تؤكد ان هناك تحضير لعملية اغتيال واقول ان اي تعدي على حياتي او حياة عائلتي في صيدا او غيرها ان اهل صيدا براء منه فالتطرف لا يشبه اهل المدينة".