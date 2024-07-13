بالفيديو.. المغني الأمريكي جيسون ديرولو من زيارته لأهرامات الجيزة: "عملوها ازاي؟"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف المغني الأمريكي جيسون ديرولو عن زيارته لمصر عبر خاصية الاستوري على حسابه "إنستجرام".

ونشر جيسون مقاطع فيديو ظهر خلالها وهو يقوم بزيارة منطقة سفح الأهرامات بالجيزة، وقام بالتقاط عدد من الصور التذكارية مع معجبيه هناك، وظهر بأحد الفيديوهات وهو يستفسر عن كيفية قيام الفراعنة ببناء الأهرامات، وكون الحجر يزن طنًا وأنه من المستحيل أن يتم بناءه على هذا الارتفاع في هذه الفترة لعدم توافر التكنولوجيا والمعدات اللازمة لبناء مثل هذا الصرح.

كما ظهر جيسون وهو داخل أحد الأهرامات، وأعرب عن قلقه من رهاب الاحتجاز وقام بسؤال متابعيه عن ما إذا كان أي منهم لديه نفس الشعور من الأماكن الضيقة، وظهر في فيديو آخر وهو يشبه نفسه بشخصية "إنديانا جونز" الشهيرة وهو عالم الاثار المهتم بالأماكن الاثرية، وحرص ديرولو على الاستمتاع بوقته وظهر وهو يمتطي جمل وعلق على الفيديو: "مصر".

وكانت زيارة جيسون ديرولو لمنطقة الأهرامات على هامش إحيائه حفلًا غنائيًا أمس الجمعة بالساحل الشمالي وبالتحديد في رأس الحكمة، وشاركه الحفل الفنان أحمد سعد وسط حضور جماهيري كبير.

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