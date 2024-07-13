"نكته منعته من دخول الفلبين" و"طرد من الطائرة ".. معلومات عن أليك بالدوين بعد البراءة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفل الممثل الأمريكي أليك بالدوين بالبراءة من تهمة إطلاق النار على المصورة السينمائية هالينا هاتشينز خلال تصوير فيلمه الغرب الأمريكي "Rust"، وهو القرار الذي أصدره القضاء الأمريكي بإسقاط تهمة القتل غير المتعمد التي وجهت له خلال الفترة الماضية.

ويعتبر أليك بالدوين من ألمع نجوم هوليوود التسعينيات وقدم خلالها العديد من الأعمال السينمائية التي لاقت نجاحًا كبيرًا على الصعيدين الجماهيري والنقدي، لينجح في أن يكون من أهم نجوم هوليوود بهذه الفترة.

وإليكم 10 معلومات عن أليك بالدوين:

1- آثار أليك بالدوين جدلًا بعدما ألقى نكتة مفادها أنه مهتم بشراء زوجة فلبينية، وعلى الرغم من اعتذاره إلا أنه تم منع بالدوين من زيارة الفلبين.

2- كان مرشحًا لتجسيد شخصية البطل الخارق "باتمان" بأحداث فيلم "Batman" عام 1989.

3- تم طرده من إحدى رحلات الخطوط الجوية الأمريكية في 2011 بسبب عدم غلق هاتفه المحمول.

4- على علاقة قوية بالممثلة العالمية ميريل ستريب.

5- امتنع عن شرب الكحول وانضم لبرنامج مدمني الكحول المجهولين في سن 26 عامًا.

6- رشح لجائزة إيمي لتقمص شخصية دونالد ترامب ببرنامج "Saturday Night Live" عام 2018.

7- الممثلة سوزان سارندون طالبته بالترشح لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

8- عم زوجة المغني الأمريكي جاستن بيبر.

9- رشح مرة وحيدة لجائزة الأوسكار كأفضل ممثل مساعد عن فيلم "The Cooler" عام 2004.

10- في رصيده ما يقرب من 150 فيلم سينمائي.

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