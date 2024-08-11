استمرار حرائق الغابات في شمال اليونان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استمرت حرائق الغابات في شمال اليونان، بينما يحاول رجال الإطفاء السيطرة عليها.

وتسبب حريق غابات اندلع في منطقة سيريس شمال اليونان في احتراق أراضي غابات بمنطقة نائية، حسب وسائل إعلام محلية اليوم.

وهناك حريق آخر، اندلع أمس الأول في مدينة سيريس أيضًا، ولكن ليس له جبهة نشطة. والحريقان ليسا قريبين من مناطق سكنية، لكن يمثلان تحديًا بسبب التضاريس الوعرة.

ويشارك 35 رجل إطفاء وخمس شاحنات وثلاث فرق برية ومروحية في إخماد الحريق، وكانت وسائل الإعلام اليونانية قد ذكرت، أن قطاع الإطفاء سيطر على حريق كبير في جزيرة كريت.

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