المياه الوطنية: الانتهاء من تنفيذ مشروع شبكات مياه الشرب في 11 حيًا بمنطقة نجران

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_نجران

أعلنت شركة المياه الوطنية، ممثلة بقطاعها الجنوبي استكمال المرحلة الثانية من مشروع شبكات مياه الشرب بمدينة نجران ومحافظة شرورة، وذلك بهدف رفع نسبة التغطية، وإيصال خدمات المياه إلى أكثر من 106 ألف من عملاء الشركة داخل الأحياء التي يغطيها نطاق المشروع في مدينة نجران ومحافظة شرورة.

وبيّنت أن المرحلة الثانية تضمنت تنفيذ واستكمال أعمال شبكات وخطوط مياه بأقطار مختلفة، وبأطول تجاوزت 319 ألف متر طولي؛ لإيصال خدمات المياه إلى أحياء الشرفة، والحضن، والجربة، وتصلال، والمشعلية في مدينة نجران، وأحياء مشعل (أ)، ومشعل (ب)، والنزهة، والروضة، والأخاشيم، والفهد في محافظة شرورة.

وأكدت الشركة حرصها على تحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية لرفع كفاءتها التشغيلية، وتوفير أفضل الخدمات لعملائها، وتعزيز بنيتها التحتية في جميع مناطق المملكة؛ من خلال رفع نسب تغطيتها بالخدمات التي تقدمها لعملائها، مؤكدةً تطبيقها أعلى المعايير والمواصفات لتنفيذ مشاريعها، بما يضمن كفاءة خدماتها المقدمة للمستفيدين.

ودعت المياه الوطنية عملاءها في الأحياء المشار إليها بمدينة نجران ومحافظة شرورة إلى طلب الخدمة عبر قنواتها الرسمية، سواء من خلال تطبيقها الإلكتروني على الهواتف الذكية، أو فرعها الإلكتروني (e.nwc.com.sa).

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