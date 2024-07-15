أول كتاب عن مسيرة الفنان أحمد بدير يكتبه الناقد جمال عبدالناصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

انتهى الكاتب الصحفي والمخرج المسرحي جمال عبدالناصر من كتابة أول كتاب عن مسيرة الفنان الكبير أحمد بدير الممتدة لأكثر من 50 عاما، والتي تتنوع فيها أعماله ما بين المسرح والتليفزيون والسينما والإذاعة، والكتاب سيصدر ضمن إصدارات مهرجان المسرح المصري في دورته الـ 17، والتي يكرم فيها الفنان أحمد بدير عن مسيرته الفنية بشكل عام، والمسرحية بشكل خاص .

وصرح الكاتب الصحفي والمخرج المسرحي جمال عبدالناصر بأن الكتاب سيكون عنوانه "سلاسة الأداء وعمق التجربة" وأنه استغرق في كتابته أكثر من شهرين، جمع فيها كل ما كتب عن أحمد بدير في الصحافة المصرية، وخلال جلسات قام بها جمال عبدالناصر مع الفنان أحمد بدير في منزله تعرف على مسيرته وأهم محطاته الفنية، والكتاب يصحح الكثير من المعلومات المغلوطة عن الفنان منها تاريخ ميلاده الحقيقي، والمكان الذي ولد فيه، فهناك الكثير من المعلومات الموجودة على الإنترنت تحمل الكثير من الأخطاء عن الفنان أحمد بدير

الكتاب يضم أكثر من فصل منها فصل مخصص للحديث عن نشأته وبداية شغفه بالفن، وفصل آخر عن منهج الفنان أحمد بدير التمثيلي، وفصل مخصص لشهادات ووجهات نظر زملاء الفنان أحمد بدير من الفنانين، وآراء بعض النقاد في مشواره، ومنهم: ليلى علوي، إلهام شاهين، فتوح أحمد، المخرج خالد يوسف، المخرج عصام السيد، ابنته سارة، الناقد سمير الجمل، الكاتب الصحفي عادل السنهوري، الكاتب الكبير محمد السيد عيد