إطلاق أغنية "زي الجن" للمغنية لميس كان من فيلم جوزاة توكسيك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بصوت المغنية السورية لميس كان تنطلق أغنية "زي الجن" في الفيلم العائلي الكوميدي جوازة توكسيك الذي تصدر قائمة أعلى 10 أفلام مبيعاً في شباك التذاكر السعودي في الأسبوع الثاني من عرضه بالمملكة العربية السعودية، بإيرادات تخطت 8 ملايين ريال وفقًا لبيانات هيئة الأفلام السعودية.

الأغنية كلمات منة عدلي القيعي، وألحان وليد العطار، وتوزيع موسيقي نادر حمدي. ويشارك في بطولة الفيلم النجمان ليلى علوي وبيومي فؤاد إلى جانب الفنان الشاب محمد أنور.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول قصة حب فريدة وكريم، التي بدأت بسوء تفاهم في دبي، لتمر بعدها برحلة من الصراعات بعودتهما إلى مصر، بعد تدخل الأهل في مصيرهما، حيث ينتمي كل منهما إلى خلفية اجتماعية مختلفة تماماً عن الآخر.

جوازة توكسيك بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، هيدي كرم، محمد أنور، ملك قورة، جوهرة، نورين أبو سعدة وفاروق قنديل، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم وإنتاج شركة نيو سينشري New Century، وشارك في الإنتاج شركات: سينرجي، ماجيك بينز، أفلام مصر العالمية وفيلم سكوير.