شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث نقابة الموسيقيين عن واقعة محمد فؤاد: لا نتدخل فى حياة الفنان الشخصية والان مع تفاصيل الخبر

علق الدكتور محمد عبد الله، المتحدث الرسمي بنقابة الموسيقيين، فيما تردد عن واقعة اعتداء الفنان محمد فؤاد على أحد الأطباء في مستشفى عين شمس التخصصى، قائلا في بيان صحفي إن النقابة لا تتدخل في أمور الفنان الشخصية، وذلك الأمور ترجع للجهات الأمنية المختصة.

وأضاف المتحدث باسم نقابة الموسيقيين أن النقابة ليست على علم بتفاصيل الواقعة وأسبابها، ولا تتدخل فى مثل هذه الأمور.