شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شقيقة الفنانة صفاء أبو السعود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفيت منذ قليل، الدكتورة عبلة أبو السعود شقيقة الفنانة صفاء أبو السعود، وذلك حسب ما أعلن أحد أقارب الراحلة، حيث كتب عبر حسابه على "فيس بوك": "خالص عزائى إلى أبناء خالى ياسر البقلى سامر البقلى أنجال الراحل د. محمد مدين البقلى فى وفاة والدتهم دكتورة عبلة أبو السعود شقيقة الفنانة صفاء أابو السعود"، ولم يتم تحديد موعد تشييع الجنازة أو العزاء.



وفاة شقيقة صفاء ابو السعود

صفاء أبو السعود بدأت حياتها بالالتحاق بمعهد الكونسرفتوار وحصلت على الدبلوم من المعهد عام 1967 وبعد ذلك حصلت عام 1972 على دبلوم المعهد العالي للسينما قسم الإخراج، وشاركت في العديد من الأعمال السينمائية منذ ستينات وبداية سبعينيات القرن العشرين، كما أن لديها العديد من المسرحيات والأوبريتات الخاصة بالأطفال.

طرحت الفنانة صفاء ابو السعود في ثمانينات القرن العشرين أغنية عن العيد بعنوان «أهلاً بالعيد» وأصبحت من أشهر الأغاني في الأعياد في الوطن العربي.