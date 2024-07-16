شكرا لقرائتكم خبر عن لكل محبى صوت الطرب المميز تابعوا حفل ماجدة الرومى بمهرجان العلمين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الصفحة الرسمية لمهرجان العلمين فى نسخته الثانية على الترويج إلى حفل الفنانة الكبيرة ماجدة الرومى المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل فى مدينة العلمين الجديدة، وذلك من خلال نشر مقطع أغنيتها "كلمات" عبر "إنستجرام".

وعلقت الصفحة الرسمية للمهرجان على الفيديو قائلة: "لكل محبى الصوت المميز والأغانى الحلوة اللى عيشنا معاها ذكريات كتير، ما تفوتوش حفلة النجمة اللبنانية ماجدة الرومى يوم 19 يوليو على مسرح العلمين".

وتابعت: "تعالوا نغني للناس وللحب ولدقة القلب وندور على شمس أحلامنا مع صاحبة الصوت العذب والإحساس الراقي، الحق الفرصة دلوقتي وشاركنا نعيش حفلة مميزة وأجواء صيفية رائعة في قلب مدينة العلمين الساحرة، هتلاقوا التذاكر متاحة على موقع تذكرتي".

يذكر أن مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية يستمر حتى يوم 30 أغسطس المقبل، ويشهد عددا كبيرا من الفعاليات الفنية والثقافية والترفيهية، فضلا عن عدد من الحفلات الغنائية لكبار المطربين في مصر والوطن العربي، حيث افتتح الكينج محمد منير الحفلات يوم الجمعة الماضية، ومن المقرر أن يحيي القيصر كاظم الساهر الخميس المقبل حفلا غنائيا ضخما، إلى جانب: عمرو دياب، تامر حسني، رامي جمال، ويجز، فريق كايروكي، وغيرهم من الفنانين.