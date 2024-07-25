تصل لـ 80 ألف جنيه.. أسعار تذاكر حفل كاسيت التسعينات بمهرجان العلمين

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد إدارة مهرجان العلمين 2024، لإقامة حفل "كاسيت التسعينات"، ويضم كلا من: "محمد فؤاد، إيهاب توفيق، خالد عجاج، هشام عباس وحميد الشاعري"، وذلك يوم الخميس 1 أغسطس المقبل على مسرح يو أرينا.

أسعار تذاكر حفل كاسيت التسعينات بمهرجان العلمين

وكان فتح موقع "تذكرتي" باب حجز تذاكر حفل "كاسيت التسعينات" في مهرجان العلمين، وتتراوح أسعار التذاكر من 500 إلى 80 ألف جنيه، وهي كالتالي:

لاونج (يضم 8 أفراد): 80 ألف جنيه.

طاولات (تضم 6 أفراد): 50 ألف جنيه.

تذكرة عادية: 500 جنيه.

شروط دخول حفل كاسيت التسعينات

من شروط دخول حفل "كاسيت التسعينات" في مهرجان العلمين، عدم دخول المأكولات والمشروبات، وعدم السماح بالدخول أو الخروج بعد بدء الحفل.

مهرجان العلمين

وكانت إدارة مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية قد أعلنت تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين، حيث جاء ذلك على البوستر الخاص بالنسخة الثانية من المهرجان.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروض فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياح من مختلف الجنسيات.

ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لنجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة فى مصر بما يسهم فى دعم سياحة الطعام لأول مرة فى الساحل.