محمّد رمضان في أحدث أعماله… سيفه في يده وطموحه القمّة

تلقّى الفنّان المصريّ، محمّد رمضان، إشادات من جمهوره، على أغنيته الجديدة بعنوان “كبير بلد”، التي أطلقها عبر قناته الرّسميّة على “يوتيوب” ومختلف المنصّات الرّقميّة.

حازت الأغنية التي كتب كلماتها ولحّنها إسلام كان، إعجاب جمهور “رمضان”، خصوصًا أنّها أغنية شعبّية، كلماتها مبسّطة وفيها الكثير من معاني التحدّي والعزيمة،أذ يقول مطلعها:” أسد.. أسد، أخوك أه يثير جدل، يدور شغب، أسد.. أسد، يا زميلي أه كبير بلد، يا خيول سبق، على القمّة دايمًا في أيدي سيفي، والخطوة ثابتة طموحي أعلى”.

أطلق “رمضان” الأغنية على طريقة “ليريك فيديو” عبر “يوتيوب”، كما شارك البوستر الرّسميّ للأغنية عبر “إنستغرام” إذ ظهر بـ “لوك” جديد بالشّعر الأشقر، كما تضمّن “البوستر” صورة الأسد في الخلفيّة، في إشارة الى القوّة والشجاعة.

يأتي إصدار أغنية “كبير بلد”، بالتّزامن مع متابعة محمّد رمضان تصوير فيلمه الجديد، بعنوان” أسد”، بين مصر والسّعوديّة والذي يجمعه مع المخرج محمّد دياب.

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على صعيد الحفلات الفنّيّة، يستعدّ للقاء جمهوره اللبنانيّ بحفل فنّيّ يُحييه في بيروت خلال فصل الصّيف وتحديدًا في ١٧ آب/أغسطس القادم.